Тренер Дикиджи рассказал подробности нападения на фигуриста в метро

Олег Татауров, тренер фигуриста Владислава Дикиджи, прокомментировал информацию о нападении на своего подопечного в метро.

«Человек лет 60-ти и не совсем в адеквате сидел напротив, потом дёрнул Влада за рюкзак, а когда тот встал, нож ему к горлу приставил. Влад оттолкнул его и выскочил из вагона. Сам ничего не понял. Если этот человек таким образом хотел показать, что Влад должен уступить кому-то место, так рядом вообще никто не стоял — ни с детьми, ни в пожилом возрасте. Мне Влад сказал, что сейчас поедет в полицию давать объяснения, а там уже возможно, этого мужчину перехватят», — сказал Татауров RT.

2 февраля Дикиджи в соцсетях сообщил, что неизвестный едва не зарезал его в метро. Фигурист собирается писать заявление по факту нападения.

Ранее Дикиджи признался, что планирует выступать до 24 лет.