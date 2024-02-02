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Тренер Дикиджи рассказал подробности нападения на фигуриста в метро

Татауров: человек не в адеквате дёрнул Дикиджи за рюкзак и нож к горлу приставил

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Олег Татауров, тренер фигуриста Владислава Дикиджи, прокомментировал информацию о нападении на своего подопечного в метро.
Тренер Дикиджи рассказал подробности нападения на фигуриста в метро

    «Человек лет 60-ти и не совсем в адеквате сидел напротив, потом дёрнул Влада за рюкзак, а когда тот встал, нож ему к горлу приставил. Влад оттолкнул его и выскочил из вагона. Сам ничего не понял. Если этот человек таким образом хотел показать, что Влад должен уступить кому-то место, так рядом вообще никто не стоял — ни с детьми, ни в пожилом возрасте. Мне Влад сказал, что сейчас поедет в полицию давать объяснения, а там уже возможно, этого мужчину перехватят», — сказал Татауров RT.

    2 февраля Дикиджи в соцсетях сообщил, что неизвестный едва не зарезал его в метро. Фигурист собирается писать заявление по факту нападения.

    Ранее Дикиджи признался, что планирует выступать до 24 лет.

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