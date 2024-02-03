Мотивировочное решение CAS по делу Валиевой содержит более 130 страниц

Глава французской юридической фирмы Pinna Legal Андреа Пинна сообщил, что мотивировочное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой содержит более 130 страниц.

Как заявил юрист «Матч ТВ», после изучения мотивировочного решения будет принято решение о дальнейших действиях, которые могут включать в себя оспаривание вердикта в Федеральном суде Швейцарии.

29 января CAS дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее Пинна подтвердил, что Pinna Legal представляла интересы Валиевой в CAS.