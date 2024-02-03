Мотивировочное решение CAS по делу Валиевой содержит более 130 страниц
- РИА Новости
Как заявил юрист «Матч ТВ», после изучения мотивировочного решения будет принято решение о дальнейших действиях, которые могут включать в себя оспаривание вердикта в Федеральном суде Швейцарии.
29 января CAS дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.
Ранее Пинна подтвердил, что Pinna Legal представляла интересы Валиевой в CAS.