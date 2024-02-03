Глава Pinna Legal подтвердил, что компания представляла интересы Валиевой в CAS

Глава французской юридической фирмы Pinna Legal Андреа Пинна рассказал, что его компания представляла интересы российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о допинге.

«Я подтверждаю, что моя юридическая фирма представляет интересы Камилы Валиевой. Команда юристов должна изучить мотивировочное решение CAS, прежде чем прокомментировать и принять решение о дальнейших действиях, которые могут включать в себя оспаривание вердикта в Федеральном суде Швейцарии», — цитирует Пинна «Матч ТВ».

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

Как сообщает The Times, Pinna Legal на данный момент рассматривает возможности обжалования решения в Верховном суде Швейцарии.

По информации источника, стороны имеют право на подачу апелляции в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней после решения CAS на ограниченных основаниях.

Ранее Ирина Роднина ответила на вопрос, вернётся ли Валиева в спорт после дисквалификации.