Москвина рассказала, что продолжает готовить своих фигуристов к Играм 2026 года

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, что продолжает работать со спортсменами в условиях подготовки к Олимпийским играм 2026 года.

«Ещё достаточно много времени, и многое может измениться. Я работаю, готовлю своих спортсменов к Олимпиаде 2026 года. Наши атлеты выступают на крупных российских соревнованиях, готовят новые программы и элементы для того, чтобы быть способными конкурировать с другими странами», — цитирует Москвину ТАСС.

9 октября Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Елена Соколова высказалась об отсутствии международных стартов.