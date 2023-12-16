Москвина рассказала, что продолжает готовить своих фигуристов к Играм 2026 года
- РИА Новости
«Ещё достаточно много времени, и многое может измениться. Я работаю, готовлю своих спортсменов к Олимпиаде 2026 года. Наши атлеты выступают на крупных российских соревнованиях, готовят новые программы и элементы для того, чтобы быть способными конкурировать с другими странами», — цитирует Москвину ТАСС.
9 октября Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.
Ранее российский тренер по фигурному катанию Елена Соколова высказалась об отсутствии международных стартов.