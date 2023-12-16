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Москвина рассказала, что продолжает готовить своих фигуристов к Играм 2026 года

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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, что продолжает работать со спортсменами в условиях подготовки к Олимпийским играм 2026 года.
Москвина рассказала, что продолжает готовить своих фигуристов к Играм 2026 года
  • РИА Новости

«Ещё достаточно много времени, и многое может измениться. Я работаю, готовлю своих спортсменов к Олимпиаде 2026 года. Наши атлеты выступают на крупных российских соревнованиях, готовят новые программы и элементы для того, чтобы быть способными конкурировать с другими странами», — цитирует Москвину ТАСС. 

9 октября Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.  

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Елена Соколова высказалась об отсутствии международных стартов.

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