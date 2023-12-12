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Соколова считает, что танцы на льду «просели» без мировых стартов

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Российский тренер по фигурному катанию Елена Соколова высказалась об отсутствии международных стартов.

«По сугубо субъективным, интуитивным ощущениям мне кажется, что да, мы просели. Тяжело вариться в одном котле, конкурировать друг с другом. Не потому, что неинтересно, а немного в другом ключе. Когда дышишь свежим воздухом, легче выдавать какие-то более интересные вещи», — цитирует Соколову «Газета.ru».

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.  

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.

Ранее российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, что скучает по спорту после завершения карьеры.

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