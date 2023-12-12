Соколова считает, что танцы на льду «просели» без мировых стартов

Российский тренер по фигурному катанию Елена Соколова высказалась об отсутствии международных стартов.

«По сугубо субъективным, интуитивным ощущениям мне кажется, что да, мы просели. Тяжело вариться в одном котле, конкурировать друг с другом. Не потому, что неинтересно, а немного в другом ключе. Когда дышишь свежим воздухом, легче выдавать какие-то более интересные вещи», — цитирует Соколову «Газета.ru».

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.

Ранее российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, что скучает по спорту после завершения карьеры.