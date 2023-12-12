RT в Telegram
Подпишись

Константинова: не могу сказать, что поспешила завершить карьеру, но скучаю по спорту

Короткая ссылка
Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, что скучает по спорту после завершения карьеры.
Константинова: не могу сказать, что поспешила завершить карьеру, но скучаю по спорту
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Из чего состоит моя жизнь после завершения карьеры? Я по-прежнему в фигурном катании, катаюсь, тренировки меня не отпускают. Не могу сказать, что поспешила завершить карьеру, но скучаю. Прошло около года, как я перестала тренироваться, сейчас хочется обратно», — сказала Константинова в интервью официальному каналу «Зенита» на YouTube.

Спортсменка объявила об уходе из фигурного катания в начале 2023 года.

Константинова, помимо того, что заняла третье место на Универсиаде, является серебряным призёром финала серии Гран-при 2018 года, также она занимала второе и третье места на чемпионатах России среди юниорок.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Роберт Ренан продолжит карьеру в «Вест Хэме».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить