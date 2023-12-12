Константинова: не могу сказать, что поспешила завершить карьеру, но скучаю по спорту

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, что скучает по спорту после завершения карьеры.

«Из чего состоит моя жизнь после завершения карьеры? Я по-прежнему в фигурном катании, катаюсь, тренировки меня не отпускают. Не могу сказать, что поспешила завершить карьеру, но скучаю. Прошло около года, как я перестала тренироваться, сейчас хочется обратно», — сказала Константинова в интервью официальному каналу «Зенита» на YouTube.

Спортсменка объявила об уходе из фигурного катания в начале 2023 года.

Константинова, помимо того, что заняла третье место на Универсиаде, является серебряным призёром финала серии Гран-при 2018 года, также она занимала второе и третье места на чемпионатах России среди юниорок.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Роберт Ренан продолжит карьеру в «Вест Хэме».