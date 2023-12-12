RT в Telegram
Подпишись

UOL: защитник «Зенита» Ренан перейдёт в «Вест Хэм» за €25 млн

Короткая ссылка
Защитник «Зенита» Роберт Ренан продолжит карьеру в «Вест Хэме».
UOL: защитник «Зенита» Ренан перейдёт в «Вест Хэм» за €25 млн
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает UOL, футболист перейдёт в английский клуб транзитом через бразильский «Коринтианс», так как прямой переход из РПЛ в АПЛ невозможен из-за экономических санкций. 

В нынешнем сезоне 20-летний бразилец принял участие в восьми матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее в «Зените» опровергли слухи о возможной аренде Ренана в «Коринтианс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить