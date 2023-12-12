UOL: защитник «Зенита» Ренан перейдёт в «Вест Хэм» за €25 млн
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Как сообщает UOL, футболист перейдёт в английский клуб транзитом через бразильский «Коринтианс», так как прямой переход из РПЛ в АПЛ невозможен из-за экономических санкций.
В нынешнем сезоне 20-летний бразилец принял участие в восьми матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Ранее в «Зените» опровергли слухи о возможной аренде Ренана в «Коринтианс».