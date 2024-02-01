Рудковская: тренер должен был взять вину на себя в деле Валиевой

Продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о решении CAS дисквалифицировать Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.

«Когда увидела пост Тутберидзе, подумала, что фейк. Каждая строчка — буквально «я не должна вам ничего объяснять, я тоже жертва». Серьёзно? А чья вы жертва? Несчастного ребёнка, у которого сломана карьера и отобрана мечта?

Тренер должен был взять вину на себя. И с профессиональной точки зрения, и с человеческой. А не тонко сквозь строчки взваливать вину на девочку», — написала Рудковская.

29 января CAS дисквалифицировал российскую спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что один из судей CAS был не согласен с вердиктом Валиевой.