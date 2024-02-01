Times: один из судей CAS был не согласен с вердиктом Валиевой

Один из представителей коллегии Спортивного арбитражного суда (CAS) считает, что российскую фигуристку Камилу Валиеву не стоило наказывать так строго.

Один из судей поддержал позицию Российского антидопингового агентства (РУСАДА), что спортсменку стоит дисквалифицировать на два года, сообщает The Times.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, третье — Японии.

Ранее сообщалось, что баннеры в поддержку Валиевой появились в Москве.