Галлямов заявил, что не примет олимпийскую медаль за командный турнир по почте
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«Если МОК хочет вручить нам медали, то предложил бы прислать нам официальное приглашение. Принимать по почте или через третьих лиц я отказываюсь», — приводит слова Галлямова ТАСС.
29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.
На следующий день ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.
Ранее Галлямов сравнил американских спортсменов с участниками реалити-шоу «Дом-2».