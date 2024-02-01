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Галлямов заявил, что не примет олимпийскую медаль за командный турнир по почте

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Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, заявил, что не примет медаль за командный турнир Олимпиады по почте.
Галлямов заявил, что не примет олимпийскую медаль за командный турнир по почте
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Если МОК хочет вручить нам медали, то предложил бы прислать нам официальное приглашение. Принимать по почте или через третьих лиц я отказываюсь», — приводит слова Галлямова ТАСС.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

На следующий день ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Галлямов сравнил американских спортсменов с участниками реалити-шоу «Дом-2».

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