Галлямов заявил, что не примет олимпийскую медаль за командный турнир по почте

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, заявил, что не примет медаль за командный турнир Олимпиады по почте.

«Если МОК хочет вручить нам медали, то предложил бы прислать нам официальное приглашение. Принимать по почте или через третьих лиц я отказываюсь», — приводит слова Галлямова ТАСС.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

На следующий день ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Галлямов сравнил американских спортсменов с участниками реалити-шоу «Дом-2».