Галлямов сравнил фигуристов сборной США с участниками «Дома-2»
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- © Dmitry Golubovich
«Дом‑2» продали франшизу за границу? Смотрится очень симпатично. Главное, чтобы ничего лишнего на себя не надели», — написал Галлямов в посте с фото, на котором американцы дают интервью на телевидении.
29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.
На следующий день ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.
Ранее Галлямов прокомментировал решение ISU лишить российских фигуристов золотой медали по итогам командного турнира.