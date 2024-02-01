Галлямов сравнил фигуристов сборной США с участниками «Дома-2»

Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, сравнил американских спортсменов с участниками реалити-шоу «Дом-2».

«Дом‑2» продали франшизу за границу? Смотрится очень симпатично. Главное, чтобы ничего лишнего на себя не надели», — написал Галлямов в посте с фото, на котором американцы дают интервью на телевидении.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

На следующий день ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Галлямов прокомментировал решение ISU лишить российских фигуристов золотой медали по итогам командного турнира.