Жулин: задача Запада, как мне кажется, превратить Россию в Северную Корею

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что дисквалификация Камилы Валиевой показывает раздражённость россиянами на Западе.

«Запад окончательно расчехлился. Его задача, как мне кажется, превратить Россию в Северную Корею. А Камила Валиева ещё и потрясающе катается. Она должна была стать балериной Большого театра, но выбрала фигурное катание. А её взяли и уничтожили», — приводит слова Жулина «Аргументы и Факты».

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Валиева поблагодарила болельщиков за поддержку после решения CAS.