«Словно вновь появился на свет»: Джонсон — о получении российского паспорта, восхищении Путиным и карьере в политике

Не стоит ориентироваться на то, как Россию воспринимают на Западе, ведь личный опыт пребывания в стране убеждает в обратном. Об этом в интервью RT заявил американский боксёр Кевин Джонсон, получивший 9 января российское гражданство решением президента Владимира Путина. По его словам, иностранные политики и функционеры ведут себя как дети, отстраняя отечественных спортсменов от международных соревнований. Он также рассказал о реакции матери на получение нового паспорта и заявил о желании заняться политической деятельностью после завершения карьеры.

— Что именно пробудило в вас желание стать гражданином России?

— Мне всегда хотелось жить в России, однако у меня было опекунство над дочерью, так что время для переезда сюда было неподходящим, ведь мне пришлось бы перевезти и её. Как отцу-одиночке мне и без того приходилось крайне тяжело. Однако сейчас момент настал: дочери 25 лет, она уже взрослая и самостоятельная. Я поговорил со своим промоутером Владимиром (Хрюновым. — RT). Мы тщательно всё согласовали. И вперёд!

— Надо же! И что вы почувствовали, получив паспорт?

— Словно я вновь появился на свет. Я сразу же позвонил маме и сказал: «Аннулируй моё свидетельство о рождении. Мой новый день рождения — 9 января».

— И как отреагировала мама?

— Никакой особой реакции не последовало, ведь она всегда повторяет: «Ты не перестаёшь меня поражать». Я всю жизнь такой. Так что она ответила: «Для меня в этом нет ничего нового». Но она была за меня рада. Совсем недавно мама перенесла две серьёзные операции, и только на днях ей разрешили встретиться со мной в Германии. При том виде реабилитации, который она проходит, ей можно совершать перелёты лишь определённой продолжительности. Так что она мне сказала: «Я усердно работаю над физической формой». И добавила: «Передай своему президенту — президенту Путину: я прилечу и пусть поскорее заберут меня с самолёта». Я рад, что ей хватает чувства юмора над этим шутить и действительно хочется сюда приехать. И знаю, что она мной гордится.

— Вы обратились лично к президенту Путину с просьбой о предоставлении российского гражданства ещё в апреле прошлого года. Не кажется ли вам, что момент для изъявления такого желания весьма необычный?

— Вовсе нет. Нет ничего лучше настоящего момента. Настоящее — это то, что у нас есть прямо сейчас. Тогда и существует возможность. Я крайне оптимистичный человек, не пессимист. Любые мои слова или действия уместны прямо сейчас. Мой промоутер часто повторяет: «Нужно жить сегодняшним днём. Будут лить дожди, шуметь грозы, сменяться времена года, но знаешь, мы всё это выдержим и преодолеем».

— Не беспокоит ли вас то, как Россию воспринимают на Западе, особенно сейчас, в свете введённых в отношении неё санкций и прочего?

— Нисколько. Как однажды сказал один из величайших и лучших, на мой взгляд, наших представителей Нельсон Мандела: «Никогда не ожидай, что твой враг станет моим врагом». Я человек взрослый и много всего повидал.

— Здорово, что вы так на всё это смотрите. Насколько мне известно, вы продолжаете выходить на ринг. Может ли это решение повлиять на вашу карьеру?

— Ни в коей мере. Нет. Я человек. Повлиять на мою карьеру может один лишь Господь Бог. Он превыше всех. Насчёт людей я не беспокоюсь — ни о ком, кроме Господа Бога.

— А как вы относитесь к стремлению отстранить российских спортсменов от международных соревнований?

— На мой взгляд, это ребячество. Ведут себя как дети. Никогда не видел, чтобы российские боксёры-любители или профессионалы поступали плохо по отношению к кому-либо (хотя я знаю чуть ли не всех в этом спорте), и точка. Так что это детская игра, затеянная кучкой взрослых. Мы не можем на это повлиять, это не в нашей власти.

Но мы можем сделать так, как поступает мой промоутер Владимир: попытаться привлечь американских боксёров, приезжающих сюда месяц за месяцем, и помочь этим молодым любителям и профессионалам добиться успеха в своём деле и карьере. Мы не можем играть в ту «игру», что ведут эти «взрослые». Нам это недоступно, это вне нашей досягаемости. Но у нас великий президент, который в конечном счёте всегда придёт на помощь.

— При этом вы не единственный, кто хочет получить российский паспорт, не так ли? Желающих уже довольно много, и список западных спортсменов и знаменитостей, недавно получивших его, пополняется. Почему, на ваш взгляд, страна пользуется популярностью?

— Потому что люди умны, они открывают глаза и что-то замечают. Не получится понять, узнать, подметить и оценить на вкус некачественные ингредиенты в составе какого-либо продукта, пока его не попробуешь. А учитывая специфику нашего занятия, напробовались мы всякого. Нам приходилось… Вас когда-нибудь заставляли есть что-то, что вам не нравится? Вот нам приходилось так делать. А затем, приезжая в Россию (я летаю сюда уже более 16 лет), ты чувствуешь отменный вкус, прекрасный аромат, испытываешь великолепные эмоции, видишь замечательных людей.

Я не слышал ни одной перепалки. Не слышал, чтобы машина кому-то сигналила. Не замечал агрессивного поведения на дороге и не видел ни одной аварии. Ни разу! Тут всё совсем иначе, совсем другие ощущения, совершенно другая обстановка. И если сравнить тамошнюю еду с той, которой я питаюсь здесь, то главное отличие — здесь нет продуктов, содержащих ГМО. Когда я еду навестить мать, то больше всего беспокоюсь, чем буду питаться десять дней моего пребывания там. Таких опасений возникать не должно.

— Верно, особенно у спортсмена…

— Мне нужно тренироваться два раза в день, и при этом я ещё должен беспокоиться о том, что я ем? Пф-ф-ф… Мама, встретимся в Германии! (Смеётся.)

— Ни для кого не секрет, что вы большой поклонник Владимира Путина. Если не ошибаюсь, у вас есть футболка с его изображением.

— Не футболка, а футболки и плакаты — во множественном числе.

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— Что вы о нём думаете?

— Мне всё равно, как люди смотрят на нашего президента. Он настоящий! В словаре под определением слова «настоящий» должно быть его лицо, и точка. Настоящий! Он должен быть олицетворением слова «настоящий». Ему не нужно спрашивать демократов. Ему не нужно спрашивать республиканцев. Ему не нужно спрашивать палату представителей. Ему не нужно спрашивать граждан, послов, министров, премьер-министров и всех прочих. Когда он должен принять решение, он его принимает. Сам. Не хочу углубляться во всё это, мне уже надоело вести игры с людьми: именно такого человека я хочу видеть своим президентом, а не когда кучка людей из-за кулис управляет другими людьми, словно марионетками. Не хочу такого! Вот мой президент, я знаю, кто мой президент, и это мне нравится.

— Мама всецело вас поддерживает и отнеслась к вашему выбору без предубеждений. А были ли среди знакомых или родственников те, кто отреагировал в негативном ключе?

— За всю свою жизнь я столько всего про эту самую жизнь наслушался... Очень много чего наслушался, но я всё преодолел. Прошёл через тяготы и лишения. И чаще всего до меня доходила их ошарашенность моими поступками… Вот как сейчас: люди посмотрят это интервью и удивятся: «Вот же Кев снова отколол!» Это самая бурная реакция на всё, что я делаю. Самым большим потрясением для тех, кто видел меня на телеканалах, в эфире программ и в интернет-публикациях, стало моё решение сменить имя на Кевин Владимирович. Когда об этом узнали в США, реакция была: «Как?!» Всеобщий шок. Глядя на то, как сюда съезжаются разнообразные американские бойцы любительского и профессионального уровня, видя меня в углу вместе с моим промоутером, люди диву даются: «Как это так? Что происходит? А я думал…» Верить в успех — удел того, кто мечтает, а достигает его тот, кто прилагает усилия.

— Вы пробыли в России уже восемь месяцев и произвели настоящий фурор. На вашем счету, как вы отметили, появления на различных новостных каналах, и вот теперь вы в эфире RT International.

— Выступаю на поистине крупной площадке. Вот это я понимаю!

— С ударом по лицу это не сравнится, но…

— А я ударов в лицо не пропускаю. Могут пробить сюда, вот сюда, пару раз по корпусу, но на лице — никаких следов!

— Расскажите о своих планах.

— Это я предоставляю своему промоутеру, потому что, как бы молодо я себя ни чувствовал, рано или поздно придёт пора попрощаться с боксом. Что касается моего боксёрского будущего, а точнее будущего вне бокса, — хочу заняться политикой.

— Однако…

— Многие не знают предысторию моей семьи, а она очень сложная. И я очень хочу прийти в политику, я к этому расположен. Можно рассуждать об Америке, можно рассуждать о России. Можно отметить одно, можно другое. В Америке есть замечательные люди, в России есть замечательные люди. Я бы хотел, чтобы они сплотились. Где-то есть напряжённость — между людьми определённого класса, но не всеми, ведь иначе меня бы здесь не было. Где-то между кем-то есть напряжённость, но есть люди, которые могут сплотиться и вытеснить её. Здорово было бы увидеть единство американцев и россиян. Ведь замечательных людей больше, чем плохих, и нам нельзя позволять горстке нехороших людей портить жизнь великому множеству прекрасных. Вот к чему я бы хотел приобщиться.