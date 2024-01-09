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Путин предоставил российское гражданство американскому боксёру Джонсону

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Президента РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксёру Кевину Джонсону.
Путин предоставил российское гражданство американскому боксёру Джонсону
  • globallookpress.com

Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

15 августа стало известно, что Джонсон получил лицензию Федерации бокса России. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина. 

44-летний спортсмен провёл 60 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, а ещё два боя завершились вничью.

Ранее чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев прокомментировал своё отношение к популярности.

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