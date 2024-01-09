Путин предоставил российское гражданство американскому боксёру Джонсону

Президента РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксёру Кевину Джонсону.

Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

15 августа стало известно, что Джонсон получил лицензию Федерации бокса России. Американский спортсмен взял отчество Владимирович в честь Путина.

44-летний спортсмен провёл 60 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, а ещё два боя завершились вничью.

Ранее чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев прокомментировал своё отношение к популярности.