Хрюнов рассказал, что боксёр Джонсон планирует отказаться от паспорта США

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что американский боксёр Кевин Джонсон планирует отказаться от гражданства США.

«Сейчас Кевину нужно получить российский паспорт и загранпаспорт, прописку и другие документы. А что касается отказа от американского паспорта, это уже следующие шаги, которые нужно делать не торопясь. Американский паспорт ему не нужен, в США он ничего не ждёт», — цитирует Хрюнова ТАСС.

9 января президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксёру Джонсону.

44-летний спортсмен провёл 60 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, а ещё два боя завершились вничью.

Ранее Джонсон сообщил о коллекции футболок с флагом России и Путиным.