«Мог понять любую ошибку, кроме безволия»: легенде «Спартака» Олегу Романцеву исполняется 70 лет

Бывшему наставнику «Спартака» Олегу Романцеву исполняется 70 лет. При нём красно-белые восемь раз становились чемпионами России и трижды доходили до полуфиналов еврокубков. Как вспоминают его ученики, у тренера всегда был очень сложный характер, тем не менее он всегда оставался честным и справедливым. По словам Сергея Юрана, он мог многое понять и простить, кроме безволия на поле. При этом, по признанию Юрия Сёмина, специалист всегда очень корректно общался с коллегами по цеху и никогда их не критиковал.

«Никогда не позволял себе критики в адрес коллег по цеху»

В четверг, 4 января, 70-летие отмечает одна из легенд отечественного футбола, Олег Иванович Романцев, чьё имя неразрывно связано с московским «Спартаком». В спортивном мире, пожалуй, нет ни одного человека, кто мог бы плохо отозваться о прославленном тренере, будь то его бывшие воспитанники или коллеги по цеху.

Его профессиональная карьера началась в Красноярске. Как отмечал Валерий Гладилин, с которым они познакомились в местном «Автомобилисте», Романцев уже в юные годы был очень серьёзным и вдумчивым. Кроме того, именно там он встретился со своей будущей женой Натальей Ивановной. Она обеспечила супругу надёжный тыл и позволила полностью сконцентрироваться на любимом деле.

«Помню, в наш коллектив пригласили группу из пяти-шести молодых футболистов. Среди них были Александр Тарханов, Александр Кишиневский и Олег Романцев. Когда мы увидели свежую кровь в действии, то сразу поняли, что ребята очень талантливые. Они были чуть помладше и ещё учились футболу, можно сказать. Оттуда и пошла великая карьера. Он начал совершенствоваться, там же в Красноярске женился. У него прекрасная супруга, с которой он находится до сих пор. Олег Иванович — это характер, целеустремлённость и интеллект, который вложили в него мама с папой», — рассказал Гладилин RT.

Поэтому совсем неудивительно, что его заметили в «Спартаке» и пригласили в столицу. Однако в команде Олег Иванович задержался ненадолго. После конфликта с ветеранами команды он развернулся и покинул команду, никого не предупредив.

«Уехал на Ярославский вокзал и купил себе билет до Красноярска. Я не могу, когда на меня повышают голос. Не могу!» — признавался Романцев.

Однако пришедший в «Спартак» Константин Бесков вместе с Николаем Старостиным сумел найти подход к футболисту. И в итоге за красно-белых защитник играл на протяжении семи лет, а вместе с олимпийской сборной в 1980 году выиграл бронзовые медали Игр в Москве.

Многое говорит о характере Романцева и то, как он завершал спортивную карьеру. На это были объективные причины: множество различных травм, в частности смещение позвонков в одной из встреч национальной команды. Но последней каплей стал матч с минским «Динамо» 5 июля 1983 года, в котором «Спартак» проиграл 2:3. Олег Иванович случайно услышал разговор Бескова и Старостина по поводу его неубедительной игры из-за травмы голеностопа и после этого написал заявление об уходе. Защитника пытались переубедить, но он оставался непреклонен, поскольку считал, что ему больше нечего дать красно-белым в качестве футболиста. Хотя спортсмену на тот момент исполнилось только 29 лет.

Наверное, тогда он даже не догадывался, что в качестве тренера сделает для команды намного больше, чем игрок. Восемь раз он приводил «Спартак» к чемпионству. И лишь дважды, начиная с 1992 года, другим клубам удавалось сместить красно-белых с высшей ступени пьедестала почёта. Это смогли сделать «Спартак-Алания» Валерия Газзаева и «Локомотив» Юрия Сёмина. При этом между специалистами всегда сохранялись уважительные и даже тёплые взаимоотношения, хотя их клубы вели ожесточённую борьбу между собой.

«Мы познакомились в составе национальной команды, а уже после неоднократно пересекались на поле, выступая за разные команды — «Спартак» и «Динамо». Мы являемся друзьями и тепло общаемся по сей день. Мы всегда рады видеть друг друга. Работа работой, но человеческие отношения — совсем иное дело. Олег Иванович — профессионал высочайшего уровня, прекрасный человек, и могу сказать, что патриот своей страны», — заявил Газзаев RT.

Кроме того, по словам Юрия Сёмина, Романцев никогда не позволял себе критики коллег по цеху, которые не могли достигнуть столь весомых результатов в России и за её пределами.

«Его профессиональные качества коррелируют с человеческими. Находясь на олимпе, он не подначивал специалистов, которые находились внизу. Олег Иванович прекрасно чувствовал внутрикомнатную обстановку — отсюда тоже часть его потрясающего успеха. Убеждён, знай он иностранные языки, получил бы приглашение в один из ведущих клубов Европы. Наше первое знакомство произошло в нашу бытность футболистами. Мы, пожалуй, никогда не были близкими друзьями, но отлично друг друга знали и всегда выражали взаимное уважение. Когда в начале 2000-х «Локомотив» стал составлять его «Спартаку» настоящую конкуренцию, это уважение никуда не улетучилось, а, напротив, продолжало расти», — отметил собеседник RT.

Белая «Волга» и заявление на переход в «Спартак»

Не менее значимы были достижения «Спартака» при Романцеве и на международном уровне. Трижды красно-белые доходили до полуфинала еврокубков. Красно-белые обыгрывали «Ливерпуль», «Аякс», «Реал», громили «Арсенал» (4:1) и «Севилью» (5:1). А самым ярким получился групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-1995/96, когда москвичи установили рекорд, выиграв все шесть матчей.

«Жаль, что часть команды тогда ушла в другие клубы — мы на многое могли претендовать в том розыгрыше. Также в памяти поход за Кубком УЕФА, который, увы, завершился на стадии полуфинала. Венец всего — это медали, поэтому сверхудачными те розыгрыши, пожалуй, не назову. Другое дело выступления в России: мы брали чемпионства и становились обладателями Кубка страны», — рассказал RT бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов.

Помимо наград и побед, Романцев подарил отечественному футболу плеяду талантливых игроков, которых собирал у себя в Тарасовке со всей страны, что было не всегда просто. Как вспоминает Сергей Юран, он попал в «Спартак» из киевского «Динамо» не сразу.

«После окончания чемпионата мы со сборной полетели в коммерческое турне по Латинской Америке: Коста-Рика, Тринидад и Тобаго и так далее... Тогда команду возглавлял Анатолий Бышовец. На обратном пути, когда мы уже прошли паспортный контроль, ко мне подошёл начальник команды и сказал: «С тобой хочет поговорить Романцев, он в аэропорту». Я был ошарашен. Как сейчас помню: белая «Волга», а на заднем сидении — Олег Иванович. Он сказал, что хочет видеть меня в команде. Я ответил: у меня тоже есть мечта поиграть в этот самый спартаковский футбол. Я прям в автомобиле написал заявление, тогда их надо было писать (смеётся).

На следующий день я полетел в Киев, где меня вызвали в Центральный комитет. Начали спрашивать, где живёт моя семья. Я ответил, что в Луганске. Сначала ничего не понял, а потом Владимир Веремеев, начальник команды, спросил меня: «Как всё прошло?» Я ему рассказал, что получал в свой адрес странные вопросы. Он мне объяснил, что у меня могут начаться проблемы. Тогда, увы, с первого раза перейти в стан красно-белых не получилось. Вот таким было моё 4:1», — рассказал RT Юран.

При этом, по словам специалиста, Романцев был отличным психологом и, чувствуя в своём подопечном тренерскую жилку, даже иногда давал «порулить» в раздевалке.

«Мы уступали 0:2 после первого тайма в матче с «Русенборгом». Сидя в раздевалке, я заметил, что некоторые ребята поникли. У меня внутри всё взорвалось: «Мы что, проиграем этим рыбакам и лыжникам, при всём уважении?» Я слышу, Олег Романцев говорит Георгию Ярцеву: «Пойдём отсюда — Юран разберётся». Я подошёл к парням, обнял каждого и призвал собраться. Мы выиграли ту встречу 4:2, а Олег Иванович сказал, что я его обманул, ведь обещал, что команда забьёт три (смеётся)», — вспомнил собеседник RT.

По мнению Юрана, Романцев мог понять любую ошибку, кроме безволия и отсутствия характера на поле. Именно это качество он перенял у своего бывшего наставника.

«В этом наша философия с мэтром отечественного футбола схожа. Не могу сказать ни в коем случае, что у других игроков этого не было — возможно, у меня желание победить любой ценой проявлялось чуть больше. Он дал мне возможность поиграть в «Спартаке», а я, думаю, отработал этот отрезок времени сполна. Олег Романцев — жёсткий, но справедливый человек-победитель», — отметил специалист.

Ещё одним залогом успеха Романцева стали его требовательность и внимание к мелочам, что, по словам бывшего полузащитника «Спартака» Егора Титова, в современном мире редко встретишь.

«Пожалуй, роковым был момент, когда я выступал за ДЮСШ: тогда Олег Иванович был на игре и сказал: «Чтобы этот мальчик завтра был у меня в Тарасовке». Так и получилось. Могу сказать, что Романцев — величина в российском футболе. Глыба, человек, который выиграл всё.

Не могу сказать, что в бытность футболистом он был мне как отец — скорее наши отношения были строго профессиональными, в формате «наставник — футболист». А вот сейчас уже можно говорить о каких-то ситуациях с теплотой и душевными воспоминаниями. Даже когда в 1996 году команду возглавлял Георгий Ярцев, Олег Иванович не оставлял «Спартак», не пропадал», — объяснил Титов RT.

Поэтому для многих футболистов «Спартака» 1990-х именно Романцев — главный наставник в карьере. В частности, для Андрея Тихонова, который перешёл в клуб в 22 года из «Реутова».

«Я знаю многих игроков, которые называют детского тренера самым главным в карьере, но, на мой взгляд, главный специалист тот, с которым начинаешь чего-то добиваться и выигрывать. У каждого своё видение, но для меня Олег Иванович — тренер номер один. При нём я стал известным футболистом, дорос до уровня сборной и признавался лучшим игроком года. Романцев — лучший тренер в моей карьере, это наставник-победитель и очень сложный человек.

Но сильные люди не могут обладать простым характером. Поймите: управлять такой командой очень непросто. Тот «Спартак» ставил перед собой максимальные задачи. Такой склад характера позволял и позволяет ему добиваться уважения. Это точно не рубаха-парень, раскрытый для всех. Когда ситуация того требовала, он мог быть весёлым, но при этом буквально за пять секунд человек мог поменяться», — добавил Тихонов.

«Второй раз я этого не выдержу!»

Были у Олега Ивановича и два периода работы в национальной команде. Здесь руководить коллективом ему было намного сложнее, поэтому и результаты получились неоднозначными. После великолепного выступления в отборочном раунде Евро-1994 последовал провал в группе.

Отбор на Евро-2002, в свою очередь, запомнился болельщикам невероятной игрой сборной России после неудач под руководством Анатолия Бышовца: голом Александра Панова в ворота французов и роковой ошибкой Александра Филимонова в матче с украинцами. А затем ЧМ-2004 и слёзы Дмитрия Сычёва после встречи с Бельгией.

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Однако всё это затмевается тёплыми воспоминаниями и эмоциями от игры «Спартака» в 1990-е. И конечно, очень жаль, что Олег Иванович через пару лет после ухода из стана красно-белых из конфликта с новыми владельцами в лице Андрея Червиченко, а также не самого удачного периода в московском «Динамо» решил завершить тренерскую карьеру. Он просто понял: уже больше не может из-за здоровья отдаваться любимому делу на сто процентов, да и вставать на одни и те же грабли в третий раз не хотел.

«Поэтому сразу же извинялся и говорил: «Извините, я не готов!» Да, у меня был ещё один этап, когда я включился в работу. Когда Валерий Карпин предложил мне роль консультанта в «Спартаке», я сразу же согласился. Для меня было дело чести — помочь своему воспитаннику.

Когда я в первый раз после долгого перерыва приехал в Тарасовку, в моей душе проскользнул вопрос: «А что если вернуться сюда и работать постоянно?» И сразу сам себе ответил: «Ни в коем случае! Только не это!» То, что я пережил, сколько сил и здоровья там оставил — второй раз я этого не выдержу», — написал специалист в своей книге «Правда обо мне и «Спартаке».

Радует, что Олег Иванович не ушёл из футбола совсем. В конце прошлого года он стал советником в «Пари НН», который возглавляет его бывший воспитанник Сергей Юран. Поэтому мы ещё не раз услышим его яркие комментарии о футболе. Ведь в памяти болельщиков он всегда был и остаётся человеком-легендой, который, как Бесков и Старостин, очень многое сделал для народной команды.