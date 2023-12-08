Романцев: нынешнее поколение тренеров ушло далеко вперёд

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев ответил, насколько приятно видеть во главе футбольных команд тех, кого прежде тренировал.

«Как говорил Николай Старостин: «В «Спартаке» дураки не играют». Думаю, что смысл понятен. Футбольными знаниями никто из ребят обделён не был, а со временем у некоторых появились и другие важные качества. Впрочем, нынешнее поколение тренеров ушло далеко вперёд: у них в головах значительно больше информации. Любой специалист через час после окончания матча получает развёрнутый отчёт по каждому футболисту, может пересмотреть саму игру с разных камер, изучить тепловые карты. Возможности для анализа поистине колоссальные», — сказал Романцев в интервью RT.

Он также отметил, что следует развиваться всесторонне.

«Хороший тренер должен обладать багажом знаний из разных областей, уметь поддержать беседу на любую тему и в обязательном порядке быть психологом. Некоторые полагают, что знают футбол и этого достаточно. Нет, надо ещё и жизнь знать».

Ранее Романцев рассказал, за что однажды выгнал журналиста с базы «Спартака» в Тарасовке.