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Романцев: нынешнее поколение тренеров ушло далеко вперёд

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев ответил, насколько приятно видеть во главе футбольных команд тех, кого прежде тренировал.
Романцев: нынешнее поколение тренеров ушло далеко вперёд
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Как говорил Николай Старостин: «В «Спартаке» дураки не играют». Думаю, что смысл понятен. Футбольными знаниями никто из ребят обделён не был, а со временем у некоторых появились и другие важные качества. Впрочем, нынешнее поколение тренеров ушло далеко вперёд: у них в головах значительно больше информации. Любой специалист через час после окончания матча получает развёрнутый отчёт по каждому футболисту, может пересмотреть саму игру с разных камер, изучить тепловые карты. Возможности для анализа поистине колоссальные», — сказал Романцев в интервью RT.

Он также отметил, что следует развиваться всесторонне.

«Хороший тренер должен обладать багажом знаний из разных областей, уметь поддержать беседу на любую тему и в обязательном порядке быть психологом. Некоторые полагают, что знают футбол и этого достаточно. Нет, надо ещё и жизнь знать».

Ранее Романцев рассказал, за что однажды выгнал журналиста с базы «Спартака» в Тарасовке.

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