Легендарный тренер Олег Романцев рассказал, за что однажды выгнал журналиста с базы «Спартака» в Тарасовке.

«Звонит как-то один журналист и просит разрешения побывать на базе «Спартака». Я ответил, что не против, но при одном условии: в тихий час никого беспокоить. Это закон. В это время все ребята расходились по комнатам, и каждый с пользой проводил время: кто-то читал, кто-то спал. Важно было отдохнуть перед вечерней выматывающей тренировкой. Он мне ответил: «Да-да, всё понимаю, никаких проблем. Если требуется, то подожду». Прихожу после обеда и спрашиваю: «Никто его не видел?» Оказалось, в номере у Ильи Цымбаларя зависает!

Пошёл разбираться? Разумеется. Правда, там беседы не вышло. Я постучался, зашёл и с порога: «Пошёл вон, чтобы ноги твоей здесь больше не было!» После этого перестал пускать его в Тарасовку», — сказал Романцев в интервью RT.

Ранее Романцев высказался о конфликте нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы с журналистом.