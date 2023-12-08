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Романцев: Дзюба молодец, пригрозил спровоцировавшему журналисту, а я бы, наверное, сразу воплотил угрозы в реальность

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о конфликте нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы с журналистом.
Романцев: Дзюба молодец, пригрозил спровоцировавшему журналисту, а я бы, наверное, сразу воплотил угрозы в реальность
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«В памяти всплыл резонансный случай — с Артёмом Дзюбой, когда журналист спровоцировал его после матча «Локомотива». Футболисту выписали штраф и условную дисквалификацию за резкий ответ. Мне вот интересно, кто это придумал? Я считаю, следовало пожизненно запретить этому корреспонденту работать на стадионе. Человек с ребёнком и женой идёт к машине за пределами зоны, в которой предусмотрено общение со СМИ, а его преследуют и подзуживают? Дзюба — молодец, просто пригрозил ему, а я бы, наверное, сразу воплотил угрозы в реальность (смеётся).

Именно поэтому я не посещал официальные мероприятия сразу после окончания встреч — на эмоциях мог много лишнего наговорить. С возрастом, когда начал спокойнее реагировать, стал ходить», — сказал Романцев в интервью RT.

Ранее Романцев вспомнил, как на одной из пресс-конференций за него заступился Валерий Лобановский.

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