Романцев вспомнил, как на одной из пресс-конференций за него заступился Лобановский

Легендарный тренер Олег Романцев вспомнил, как на одной из пресс-конференций за него заступился Валерий Лобановский.

«Даже в очереди за автографами никаких волнений не наблюдается, не говоря о панибратстве в общении со мной? Меня это нисколько не удивляет. Привык сам относиться к людям с почтением и достоинством, они мне платят той же монетой.

Люблю вспоминать историю с Кубка Содружества в 1997-м. Один знакомый журналист, который любил садиться на моих пресс-конференциях в первый ряд и поддевать, задал провокационный вопрос: «После такого поражения вы не планируете подать в отставку?» Я закипел внутри, но не подал виду, а сидевший рядом Валерий Лобановский сказал ему: «Ты знаешь, мы можем любить или не любить Романцева, но не уважать его мы тебе не позволим. Выйди отсюда», — сказал Романцев в интервью RT.

Ранее Романцев занял должность советника в «Пари НН».