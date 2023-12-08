RT в Telegram
Подпишись

Романцев: на современные ровные поля мы бы даже не вышли играть — просто гладили бы

Короткая ссылка
Легендарный тренер Олег Романцев рассказал, как реагирует на жалобы современных футболистов на качество газонов.
Романцев: на современные ровные поля мы бы даже не вышли играть — просто гладили бы
  • Gettyimages.ru
  • © vm

«Улыбаюсь, когда слышу жалобы современных футболистов на качество газонов? Конечно, смеюсь порой. Вы посмотрите, какие сейчас зелёные и ровные поля. Раньше таких в начале сезона представить было невозможно! Мы бы на подобный газон даже не вышли играть — просто сидели и гладили бы его. Завидую нынешним игрокам белой завистью.

Величайшие никогда не искали себе оправданий. Когда проигрывали, то признавали, что были хуже. Тот же Диего Марадона после того, как мы выбили «Наполи» из Кубка европейских чемпионов в октябре 1990-го. Спустя десять лет не стал всё списывать на качество газона и мороз и Арсен Венгер, когда мы разнесли «Арсенал» со счётом 4:1», — сказал Романцев в интервью RT.

Ранее Романцев заявил, что против сравнений игроков из разных эпох.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить