Романцев: на современные ровные поля мы бы даже не вышли играть — просто гладили бы

Легендарный тренер Олег Романцев рассказал, как реагирует на жалобы современных футболистов на качество газонов.

«Улыбаюсь, когда слышу жалобы современных футболистов на качество газонов? Конечно, смеюсь порой. Вы посмотрите, какие сейчас зелёные и ровные поля. Раньше таких в начале сезона представить было невозможно! Мы бы на подобный газон даже не вышли играть — просто сидели и гладили бы его. Завидую нынешним игрокам белой завистью.

Величайшие никогда не искали себе оправданий. Когда проигрывали, то признавали, что были хуже. Тот же Диего Марадона после того, как мы выбили «Наполи» из Кубка европейских чемпионов в октябре 1990-го. Спустя десять лет не стал всё списывать на качество газона и мороз и Арсен Венгер, когда мы разнесли «Арсенал» со счётом 4:1», — сказал Романцев в интервью RT.

Ранее Романцев заявил, что против сравнений игроков из разных эпох.