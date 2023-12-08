Романцев: я против сравнений игроков из разных эпох

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что против сравнений игроков из разных эпох.

«Прогресс движется семимильными шагами? Да, без сомнения. Именно поэтому я против сравнений игроков из разных эпох. Смотрю на современных защитников: несколько секунд назад был в чужой штрафной, уже успел вернуться в оборону. Мои подопечные ещё в те годы демонстрировали нечто подобное: Димка Хлестов мог без устали бороздить бровку, Виктор Онопко подключался в атаку в роли левого нападающего, а потом бежал страховать правого защитника. Мне повезло — поработал с большим количеством одарённых природой ребят», — заявил Романцев в интервью RT.

Ранее Романцев вспомнил, как Сергей Юран устроил партнёрам взбучку в матче Лиги чемпионов.