Романцев вспомнил, как Юран устроил партнёрам взбучку в матче Лиги чемпионов

Легендарный тренер Олег Романцев вспомнил, как Сергей Юран устроил партнёрам взбучку в матче Лиги чемпионов.

«Играем в Тронхейме с «Русенборгом» на групповом этапе Лиги чемпионов. Уступаем к перерыву со счётом 0:2, мало что получается впереди. Идём в раздевалку, а там уже Сергей устраивает партнёрам взбучку. Я остановил Жору (Георгий Ярцев. — RT) в коридоре: «Пускай ребята разбираются сами». О чём они там говорили — не знаю, но во втором тайме мы перевернули игру. Я совершил всего пару замен. Значит, та самая жилка у него была ещё тогда!» — заявил Романцев в интервью RT.

Ранее Романцев ответил, насколько приятно видеть во главе футбольных команд тех, кого прежде тренировал.