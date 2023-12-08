RT в Telegram
Подпишись

Романцев вспомнил, как Юран устроил партнёрам взбучку в матче Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Легендарный тренер Олег Романцев вспомнил, как Сергей Юран устроил партнёрам взбучку в матче Лиги чемпионов.
Романцев вспомнил, как Юран устроил партнёрам взбучку в матче Лиги чемпионов
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Играем в Тронхейме с «Русенборгом» на групповом этапе Лиги чемпионов. Уступаем к перерыву со счётом 0:2, мало что получается впереди. Идём в раздевалку, а там уже Сергей устраивает партнёрам взбучку. Я остановил Жору (Георгий Ярцев. — RT) в коридоре: «Пускай ребята разбираются сами». О чём они там говорили — не знаю, но во втором тайме мы перевернули игру. Я совершил всего пару замен. Значит, та самая жилка у него была ещё тогда!» — заявил Романцев в интервью RT.

Ранее Романцев ответил, насколько приятно видеть во главе футбольных команд тех, кого прежде тренировал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить