«Виновые будут найдены»: СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели ребёнка на боксёрском турнире в Первоуральске

Следственный комитет РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту смерти 14-летнего мальчика после поединка на турнире в Первоуральске. Ребёнок пропустил несколько сильных ударов и потерял сознание. Прибывшая на место машина скорой помощи оперативно доставила юного атлета в больницу, но спасти его не удалось.

Занятия боевыми искусствами зачастую сопряжены с большим риском для жизни и здоровья. К сожалению, касается это и детей. Свидетельством тому стала смерть 14-летнего мальчика после схватки на открытом первенстве по боксу городского округа Первоуральск, посвящённом Дню Героев Отечества.

По мотивам трагедии Следственный отдел регионального СКР возбудил уголовное дело.

«Подросток, 2009 года рождения, в процессе поединка после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Вызванная на место происшествия бригада скорой медицинской помощи доставила его в больницу, однако спасти подростка не удалось, он скончался», — говорится на официальном сайте организации.

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В настоящий момент возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Правоохранители собираются провести все необходимые мероприятия: допросить очевидцев, назначить экспертизы и изучить документацию.

«В ходе расследования выясняются причины и условия, которые привели к трагедии. Будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь», — отметили в СКР.

Первыми о гибели ребёнка сообщили в Федерации бокса России. В ходе финального боя участник пропустил несколько сильных ударов, после чего потерял сознание. Прибывшая на место бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшего в больницу, но спасти его жизнь не удалось. В организации заверили, что совместно с областной федерацией держат ситуацию на контроле, а также изъявили желание оказать всю необходимую помощь родным погибшего.

Вскоре в социальных сетях появилось полутора минутное видео инцидента. На нём видно, как боец в красной майке и шлеме постепенно захватывает инициативу и проводит одну опасную атаку за другой. Соперник поначалу пытается отвечать контрвыпадами. Завязывается жёсткая перестрелка в углу ринга. Затем мальчик пропускает ещё несколько мощных попаданий по печени и фактически прекращает сопротивление.

Судья принялся вести отсчёт нокдауна, рассчитывая, что атлет придёт в себя, но тот буквально завалился на канаты. Тут же на помост кинулись очевидцы. Первую помощь оппоненту попытался оказать и победитель. Сперва он отпраздновал свой успех, покачав кулаком, но быстро понял, что у оппонента возникли серьёзные проблемы.

При этом большие вопросы вызвала правомерность самого проведения соревнований. По заверению пресс-секретаря Федерации бокса Свердловской области Александра Сорокина, оно не проходило под эгидой организации и не было включено в её календарь. Вместе с тем он отметил, что были соблюдены все условия для юных атлетов.

«Считаем необходимым сообщить, что, по данным, которые получены региональной федерацией от тренерского штаба и организаторов, все необходимые условия для проведения соревнований ими были соблюдены, включая получение медицинских допусков», — заверил Сорокин.

Совсем другую информацию сообщил президент Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлёв. Он отметил, что первенство не было согласовано с областной федерацией. В связи с этим функционер пообещал взаимодействовать с правоохранительными органами, чтобы разобраться в ситуации.

«Напоминаю и настаиваю на том, чтобы спортсмены не участвовали в таких мероприятиях, устраиваемых левыми организациями с целью личной выгоды, которые не соответствуют и не имеют государственной аккредитации на проведение подобных турниров. Уверяю, все виновные будут найдены и понесут ответственность», — написал Кремлёв в Telegram-канале.

Он также изъявил готовность оказать необходимую помощь и поддержку семье ребёнка.

В свою очередь, в администрации ГО Первоуральск подчеркнули: у мальчика имелись все необходимые документы и медицинский допуск к турниру, а на соревнованиях присутствовала медсестра, которая оперативно оказала пострадавшему первую помощь, а затем вызвала «неотложку».

«Бригада была на месте через семь минут, медики незамедлительно транспортировали подростка в хирургическое отделение городской больницы №1. Выражаем глубокие соболезнования близким и родным. Со стороны ПМАУ ДО ЦРДМ, Федерации бокса и администрации города семье мальчика будет оказано всё необходимое сопровождение», — заявили там.

Вместе с тем руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, напротив, посетовал на то, что машина скорой помощи не смогла оперативно проехать на место и доставить ребёнка в госпиталь, поскольку территория возле арены не была должным образом очищена от снега.

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Очевидцы же произошедшего, хорошо знавшие спортсмена, заверили: у него не имелось никаких проблем со здоровьем и не было вредных привычек, которые могли бы усугубить состояние.

«Парень 2009 года рождения. Весовая — до 70 кг. Вёл абсолютно здоровый образ жизни, не пил даже энергетики и газировку. Не позволял себе нецензурной брани. Очень отзывчивый и добрый. У него больше 20 боёв по любителям, выиграл областной турнир. Касаемо проблем со здоровьем, ничего такого не замечал, не знаю. Справки все есть, иначе его бы не допустили на область. Он был очень хорошим человеком. Один из самых добрых людей, которых я знаю», — приводит «Чемпионат» слова очевидца.

К сожалению, данная трагедия — не первая в уходящему году в отечественных единоборствах. В июне в Белогорске Амурской области в рамках открытого Кубка спортклуба «Родина» по ММА погиб 16-летний юноша. В ходе одного из поединков он пропустил жесточайший удар ногой в голову и рухнул на канвас. Молодому человеку попытались оказать медицинскую помощь, но все усилия оказались тщетны.

Смерти атлета можно было бы избежать, если бы организаторы следовали правилам, согласно которым представители данной возрастной категории обязаны выходить в «клетку» в шлемах. Но судья проигнорировал их и разрешил спортсменам драться без защиты. Позже в отношении арбитра возбудили уголовное дело.

«Следственным отделом по Белогорску следственного управления СК России по Амурской области возбуждено дело в отношении судьи спортивных соревнований, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении пресс-службы СК России по Амурской области.

Серьёзным санкциям подвергся и Союз ММА России. Минспорта лишил его аккредитации на три месяца. После этого организация серьёзно ужесточила правила допуска к турнирам. Например, запретили участвовать в поединках бойцам, побывавшим в нокауте на предыдущем соревновании.

Рефери же в итоге избежал тюремного срока и отделался штрафом в размере 400 тыс. руб. Вынося вердикт, суд учёл раскаяние виновного и добровольное возмещение им морального ущерба. Более того, сама потерпевшая попросила о снисхождении к нему.