В Федерации бокса России разбираются в обстоятельствах смерти подростка после поединка

В Федерации бокса России отреагировали на новость о смерти 14-летнего подростка после боксёрского поединка в Первоуральске.

«Это большое горе. Выражаем соболезнования родным и близким. Федерация бокса России разбирается в обстоятельствах произошедшего. Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку», — заявили в Федерации бокса России.

На открытом первенстве по боксу городского округа Первоуральск подросток в процессе поединка после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Вызванной на место происшествия карете скорой помощи спасти ребёнка не удалось.

Ранее 14-летний подросток скончался после боксёрского поединка в Первоуральске.