Подросток умер после боксёрского поединка на Урале

14-летний подросток скончался после боксёрского поединка в Первоуральске.

На открытом первенстве по боксу городского округа Первоуральск подросток в процессе поединка после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram.

Отмечается, что вызванная на место происшествия карета скорой помощи доставила ребёнка в больницу, однако спасти его не удалось.

Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры.

Ранее судью соревнований по ММА в Белогорске, где погиб 16-летний подросток, признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.