Подросток умер после боксёрского поединка на Урале
На открытом первенстве по боксу городского округа Первоуральск подросток в процессе поединка после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram.
Отмечается, что вызванная на место происшествия карета скорой помощи доставила ребёнка в больницу, однако спасти его не удалось.
Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры.
Ранее судью соревнований по ММА в Белогорске, где погиб 16-летний подросток, признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.