Виновного в смерти подростка на турнире по ММА судью оштрафуют на 400 тыс. рублей

Судью соревнований по ММА в Белогорске, где погиб 16-летний подросток, признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Гражданин Зливко признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Амурской области.

Отмечается, что арбитру также назначили наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.

16-летний спортсмен из Архаринского округа во время одного из поединков получил удар в голову, а позже скончался в реанимации. По словам мэра Белогорска Станислава Мелюкова, трагедия произошла 4 июня во время проведения открытого Кубка спортклуба «Родина», организованного региональным отделением соответствующей федерации. Соревнования проходили в ФОК им. Солнечникова.

Ранее «Эспаньол» подал иск в гражданский суд из-за спорного решения арбитра в матче чемпионата Испании по футболу против «Атлетико».