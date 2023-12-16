«Эспаньол» подал иск в гражданский суд из-за результата матча с «Атлетико»

«Эспаньол» подал иск в гражданский суд из-за спорного решения арбитра в матче чемпионата Испании по футболу против «Атлетико».

«То, что произошло в том матче, выходит далеко за рамки понятных человеческих ошибок в спортивной сфере. Это решение и другие обстоятельства решающим образом повлияли на вылет, которого мы могли избежать», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Отмечается, что руководство клуба решило обратиться в суд с требованием финансовой компенсации.

В матче 36-го тура прошлого сезона чемпионата Испании с «Атлетико» (3:3) арбитр засчитал спорный гол Антуана Гризманна. В конце сезона «Эспаньол» опустился в Сегунду.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти решил сделать основным вратарём мадридского клуба Андрея Лунина.