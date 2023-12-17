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Федерация бокса России пригласила подравшегося на хоккейном матче тренера в зал

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Федерация бокса России осудила действия бывшего тренера ХК «Крылья Советов» Павла Платонова, напавшего на коллегу во время матча детских команд.

«Федерация бокса России против любого проявления насилия, особенно в присутствии детей. С произошедшим будут разбираться правоохранительные органы. Но свои эмоции необходимо направлять в правильное русло. Не так давно мы подписали соглашение о взаимодействии с Федерацией хоккея России. В этой связи приглашаем тренера, затеявшего драку, в зал бокса, где не только покажем правильное направление для выхода эмоций, но и дадим возможность почувствовать дух спортивной дружбы и взаимоуважения. Бокс объединяет!» — сообщает пресс-служба.

16 декабря после окончания игры, которая прошла в спортивном комплексе «Арктика», на лёд выбежали тренеры противоборствующих команд и подрались. Чтобы остановить драку, потребовалось вмешательство судьи матча и сотрудников арены. О причинах конфликта не сообщается.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» расторгнут контракт с тренером после драки на детском турнире.

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