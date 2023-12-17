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«Крылья Советов» расторгнут контракт с тренером после драки на детском турнире

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Директор хоккейного клуба «Крылья Советов» Алёна Крылова заявила, что трудовые отношения с тренером Павлом Платоновым после драки на детском хоккейном турнире будут прекращены.

«Платонов осознал свои ошибки, осознал‑то ещё вчера, просто сегодня озвучил и принёс свои извинения руководству клуба за недостойное поведение. В настоящее время он отстранён от работы. В ближайшее время трудовые отношения с Платоновым будут прекращены», — цитирует Крылову «Матч ТВ». 

16 декабря после окончания игры, которая прошла в спортивном комплексе «Арктика», на лёд выбежали тренеры противоборствующих команд и подрались. Чтобы остановить драку, потребовалось вмешательство судьи матча и сотрудников арены. О причинах конфликта не сообщается.

«Крылья Советов» в этой встрече одержали победу со счётом 8:5.

Ранее руководство Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) приняло решение отказать российскому защитнику Артёму Дуде в прошении выступать за хоккейную команду университета штата Мэн.

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