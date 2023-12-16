College Hockey News: российскому хоккеисту Дуде запретили выступать в NCAA

Руководство Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) приняло решение отказать российскому защитнику Артёму Дуде в прошении выступать за хоккейную команду университета штата Мэн.

19-летний игрок в последнее время тренировался с «Блэк Беарз» в ожидании разрешения от NCAA, однако так и не получил его, сообщает College Hockey News.

Воспитанник московского ЦСКА летом 2023 года переехал в США и поступил в университет штата Мэн. У него на руках есть действующий контракт со столичным клубом.

Дуда сыграл 14 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе ЦСКА.

Россиянин был выбран «Аризона Койотис» на драфте НХЛ 2022 года во втором раунде под общим 36-м номером.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин продлил серию с набранными очками в домашних матчах «Рейнджерс» до 13 игр.