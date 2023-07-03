Союз ММА России исключил Амурскую федерацию после смерти подростка

В пресс-службе Союза ММА России сообщили, что организация приняла решение исключить из своего состава Амурскую федерацию ММА.

«Президиум принял решение исключить Амурскую федерацию ММА в связи с нарушением правил вида спорта при проведении соревнований, повлёкших смерть спортсмена», — говорится в решении организации.

Напомним, что 16-летний спортсмен из Архаринского округа во время одного из поединков получил удар в голову, а позже скончался в реанимации. По словам мэра Белогорска Станислава Мелюкова, трагедия произошла 4 июня во время проведения открытого Кубка спортклуба «Родина», организованного региональным отделением соответствующей федерации. Соревнования проходили в ФОК им. Солнечникова.

В связи со смертью подростка на соревнованиях по ММА следственный отдел СУ СК России по Амурской области возбудил дело в отношении судьи.

Ранее Фёдор Емельяненко подтвердил приостановку аккредитации Союза ММА России.