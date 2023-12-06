Возвращение на звёздную орбиту: Тарасенко оформил дубль, Капризов набрал два очка, Панарин погнался за Кучеровым

Владимир Тарасенко прервал безголевую серию в регулярном чемпионате НХЛ, длившуюся 13 матчей. Российский нападающий отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей и помог «Оттаве» разгромить «Рейнджерс». Также два паса в отчётной встрече сделал Артём Зуб, а Артемий Панарин записал себе в актив два очка и поднялся на третью строчку в гонке бомбардиров. Кирилл Капризов покинул лёд с тем же багажом, а его «Миннесота» взяла верх в четвёртой игре подряд. Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко установил уникальное достижение: он поражал ворота «Лос-Анджелеса» во всех трёх противостояниях в карьере.

Долгожданные голы Тарасенко

К домашней игре «Оттавы» с «Рейнджерс» Владимир Тарасенко подходил с довольно невесёлым багажом. Несмотря на то что он регулярно появлялся на площадке и зарабатывал очки, голов в его исполнении фанаты не видели уже 13 матчей. Последний раз россиянин поражал ворота противника 25 октября во встрече с «Баффало» — и это была лишь его третья шайба в сезоне. Главный тренер Ди Джей Смит пробовал выпускать форварда в разных звеньях, но никак не мог нащупать оптимального сочетания. Сам Тарасенко признавался, что ему бывает тяжеловато на льду, так как требуется время, чтобы привыкнуть к новым партнёрам.

Однако на противостояние со своей бывшей командой, пусть он и провёл в ней всего несколько месяцев, Владимир вышел с максимальным настроем и помог «Сенаторз» одержать вторую победу подряд.

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Первый период полностью остался за хозяевами льда, которым удалось дважды огорчить Игоря Шестёркина. К первому голу приложил руку Артём Зуб, исполнив мощнейший бросок от синей линии. Обзор голкиперу в этот момент перекрывал капитан хозяев Брэди Ткачук, который затем едва заметным движением подправил снаряд в левый угол. А в концовке стартового игрового отрезка Клод Жиру удвоил преимущество «Сенаторз».

После перерыва своё веское слово сказал Артемий Панарин, проводящий новый сезон на высочайшем уровне. Чтобы сократить отставание в счёте, российскому нападающему понадобилось всего 39 секунд. Гости вышли на лёд в большинстве, так как Доминик Кубалик всё ещё отбывал штраф за нарушение против Шестёркина, и лучший бомбардир «Рейнджерс» неожиданно решился на дальний бросок. Щелчок не выглядел сильным, но застал врасплох Антона Форсберга.

На гол своего давнего приятеля Тарасенко ответил менее чем через пять минут. Дрейк Батерсон отыгрался от борта, а россиянин подхватил шайбу, практически беспрепятственно докатился до ворот и «расстрелял» Шестёркина.

Впрочем, этот счёт продержался на табло ещё меньше. «Рейнджерс» не был бы лучшей командой Востока на данный момент, если бы опустил руки и бросил бороться. За 22 секунды они организовали атаку, точку в которой поставил К'Андре Миллер, а Панарин записал в свой актив результативную передачу. Благодаря этому он упрочил своё лидерство в зачёте бомбардиров «Рейнджерс», а также вышел на третье место по этому показателю в лиге. У Артемия 37 (16 + 21) очков, а лидерство по-прежнему сохраняет Никита Кучеров с 42 (16 + 26).

Однако героем отчётного матча Панарину не суждено было стать, так как его полностью затмил Тарасенко. Сначала форвард вернул должок Батерсону за ассист и помог ему отличиться, а в концовке встречи установил окончательный счёт — 6:2, отправив шайбу в пустые ворота. Таким образом, Владимир набрал три очка впервые в нынешнем сезоне и был признан второй звездой матча. Зуб, в свою очередь, записал на свой счёт две результативные передачи.

«Мы знали, что это лучшая команда в лиге на настоящий момент с отменной результативностью. Мы играли хорошо, и от себя могу добавить, что забивать голы — здорово. Давненько этого не было — надо теперь постараться делать это почаще», — поделился впечатлениями Тарасенко после игры.

В свою очередь, наставник «Оттавы» остался весьма доволен игрой российского нападающего.

«Отлично, что Влади забил гол, к тому же такой яркий. Это придаст ему уверенности. А потом он ещё забросил вторую шайбу. Если ваш топ-6 будет так играть, у вас будут победы», — сказал Смит.

Возрождение Капризова и гол Марченко

«Миннесота» довела серию побед после смены главного тренера до четырёх матчей. С приходом Джона Хайнса команда не потерпела ни одного поражения и пополнила свою коллекцию скальпов гостевым триумфом над «Калгари». Окрылённым выглядит в этих матчах и лидер «Уайлд» Кирилл Капризов, набравший за короткий отрезок уже пять очков. В отчётном матче россиянин отметился голом и результативной передачей.

Первую шайбу гости забросили в дебюте усилиями Маркуса Фолиньо, однако больше в этом периоде голов зрители не увидели. Зато второй игровой отрезок выдался богатым на яркие эпизоды и голевые моменты. Всё началось с быстрого гола Капризова, который на 45-й секунде подкараулил отскок после броска Марко Росси. Кроме того, дубль соорудил Мэтт Болди, а ко второй его шайбе приложил руку Кирилл — идеально выложил шайбу в большинстве. «Калгари» ответил на это двумя результативными бросками, в одном из которых поучаствовал белорус Илья Соловьёв, но большего им сделать не позволили.

Капризов был признан второй звездой матча, который для него стал 69-м в карьере с двумя и более очками. По этому показателю форвард вышел на пятое место в истории «Миннесоты», поравнявшись с Пьер-Марком Бушаром.

Интересным достижением отметился нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко, который открыл счёт в игре с «Лос-Анджелесом». Россиянин поражал ворота во всех трёх встречах с «Кингз» в карьере. Ранее он отличался дважды по ходу прошлой регулярки — 11 декабря 2022 года и 16 марта 2023-го.

К сожалению, этот гол не помог «Блю Джекетс» победить: матч завершился в овертайме со счётом 3:4. В составе «Кингз» двумя результативными передачами отметился Владислав Гавриков.