RT в Telegram
Подпишись

Капризов вышел на пятое место в истории «Миннесоты» по числу мультиочковых матчей

Короткая ссылка
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забил гол и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз».
Капризов вышел на пятое место в истории «Миннесоты» по числу мультиочковых матчей
  • AP
  • © Matt Krohn

Встреча проходила на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Таким образом, 26-летний россиянин провёл свою 69-ю мультиочковую игру в НХЛ и вышел по этому показателю на пятое место в истории клуба.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата нападающий набрал 23 (8 + 15) очка в 22 встречах.

Ранее сообщалось, что гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить «Калгари» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить