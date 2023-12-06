Капризов вышел на пятое место в истории «Миннесоты» по числу мультиочковых матчей

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забил гол и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз».

Встреча проходила на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Таким образом, 26-летний россиянин провёл свою 69-ю мультиочковую игру в НХЛ и вышел по этому показателю на пятое место в истории клуба.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата нападающий набрал 23 (8 + 15) очка в 22 встречах.

Ранее сообщалось, что гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить «Калгари» в матче НХЛ.