Капризов вышел на пятое место в истории «Миннесоты» по числу мультиочковых матчей
- AP
- © Matt Krohn
Встреча проходила на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
Таким образом, 26-летний россиянин провёл свою 69-ю мультиочковую игру в НХЛ и вышел по этому показателю на пятое место в истории клуба.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата нападающий набрал 23 (8 + 15) очка в 22 встречах.
Ранее сообщалось, что гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить «Калгари» в матче НХЛ.