Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить «Калгари» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари и завершилась со счётом 5:2.

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов забил гол и отдал голевую передачу.

После 23 игр «Миннесота» набрала 22 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Калгари» с 23 баллами располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе Шаркс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.