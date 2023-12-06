Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить «Калгари» в матче НХЛ
- AP
- © Matt Krohn
Встреча проходила на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари и завершилась со счётом 5:2.
Российский нападающий гостей Кирилл Капризов забил гол и отдал голевую передачу.
После 23 игр «Миннесота» набрала 22 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Калгари» с 23 баллами располагается на десятой строчке.
Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе Шаркс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.