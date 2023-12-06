Передачи Охотюка и Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на UBS Arena в Элмонте и завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Российские игроки гостей Никита Охотюк и Александр Барабанов отметились голевыми передачами.

После 26 игр «Сан-Хосе» набрал 16 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Айлендерс» с 27 баллами располагается на восьмой строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Кингз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.