Передачи Охотюка и Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
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Встреча проходила на UBS Arena в Элмонте и завершилась в овертайме со счётом 5:4.
Российские игроки гостей Никита Охотюк и Александр Барабанов отметились голевыми передачами.
После 26 игр «Сан-Хосе» набрал 16 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Айлендерс» с 27 баллами располагается на восьмой строчке на Востоке.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Кингз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.