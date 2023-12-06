Два очка Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» победить «Коламбус» в НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Нейшнвайд-арене» в Коламбусе и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Российский защитник гостей Владислав Гавриков отдал две голевые передачи.

Нападающий хозяев россиянин Кирилл Марченко забил гол.

После 22 игр «Лос-Анджелес» набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Коламбус» с 21 баллом располагается на предпоследней, 15-й строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Оттава Сенаторз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.