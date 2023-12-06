Дубль Тарасенко и два очка Зуба помогли «Оттаве» обыграть «Рейнджерс» в НХЛ
Встреча проходила на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 6:2.
Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко забил два гола и отдал один голевой пас. Его соотечественник и одноклубник, защитник Артём Зуб отметился двумя результативными передачами.
Форвард гостей, россиянин Артемий Панарин набрал два (1+1) очка.
После 20 игр «Оттава» набрала 20 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Рейнджерс» с 37 баллами располагается на первой строчке.
Ранее сообщалось, что российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан второй звездой дня в НХЛ.