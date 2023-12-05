Василевский признан второй звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

29-летний россиянин отразил 25 бросков из 25 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Даллас Старз» (4:0).

Первой звездой дня стал канадский голкипер «Виннипег Джетс» Лоран Броссуа, отразивший 42 броска во встрече с «Каролина Харрикейнз» (2:1). Вторая звезда — вратарь «Аризона Койотс» канадец Коннор Ингрэм, совершивший 26 сейвов в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (6:0).

Ранее сообщалось, что Василевский оформил первый шатаут в сезоне в матче с «Далласом».