Фетисов — о сезоне Панарина в НХЛ: пришло время Артемия

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался об игре нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в текущем сезоне НХЛ.

«Пришло время Артемия. Слишком много кредитов было выдано ему. Надеюсь, что сезон у него сложится так, как он этого сам захочет», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

4 декабря «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 6:5.

В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Артемий Панарин. Он набрал результативные очки в десятой домашней игре подряд, сравнявшись по этому показателю с Уэйном Гретцки.

Лидером является Майк Роджерс, который набирал очки на домашней арене в 15 матчах подряд.

Ранее Панарин прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс».