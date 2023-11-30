Инструменты влияния, новые форматы турниров и сумасшедшие призовые: о чём рассуждает лыжница Степанова в своих колонках

Вероника Степанова уже больше года совмещает выступления в лыжных гонках с написанием колонок на злободневные темы. Даже после первого этапа Кубка России спортсменка продолжила публиковать свои размышления о происходящем в стране и мире. В последнее время особый акцент она делает на финансировании спорта и в первую очередь восхищается турниром Международной лиги клубного биатлона. При этом не прочь 22-летняя олимпийская чемпионка придумать и новые форматы соревнований, а также поделиться советами по привлечению спонсоров.

«Соревнования МЛКБ с сумасшедшими призовыми»

Вероника Степанова, пожалуй, одна из самых медийных личностей в лыжном спорте. Конкуренцию ей может составить разве что глава профильной федерации Елена Вяльбе, которой по должности приходится много общаться с прессой, и олимпийский чемпион Александр Легков, уже не один год комментирующий соревнования на телевидении.

У девушки есть позиция в отношении печатных и интернет-СМИ, с которыми она принципиально не общается. По её мнению, пишущие журналисты умеют брать только длинные интервью обо всём, которые никому не интересны. При этом она не упоминает о большом числе аналитических материалов, выходящих параллельно, и то, что именно обозреватели, осмысливающие происходящие в спорте процессы, во многом становятся лидерами мнений в медиапространстве.

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«Корреспондент Dagbladet или Nettavissen почти всегда пишет о проблеме — берёт интервью сразу у нескольких спортсменов, приводит статистику, графики, всё это сопровождается профессиональными фото, а не украденными из соцсетей спортсменов. Понимаю, что так гораздо дольше, сложнее, дороже, но гораздо качественнее. А главное — такие материалы про лыжные гонки читают сотни тысяч. И это в маленькой Норвегии. А у наших — сотни, но только без тысяч. А я вот как раз стараюсь для сотен тысяч выступать и писать. Без неумелых посредников», — написала Степанова.

Тем не менее лыжница с удовольствием высказывает своё мнение в колонках на «Матч ТВ». Причём делает это раз в неделю, даже сейчас, когда в Вершине Тёи этапом Кубка России стартовал лыжный сезон. И по её публикациям легко прослеживаются основные темы, которые беспокоят атлетку.

В первую очередь практически в каждой колонке говорится о финансах. Так, Веронику впечатлил Кубок Международной лиги клубного биатлона. По её словам, данному турниру завидуют даже за границей.

«Информация, что русские устроили соревнования с какими‑то сумасшедшими призовыми, дошла и до Европы. Мне, во всяком случае, пришлось объяснять нескольким коллегам и знакомым там, что именно происходило в Ханты‑Мансийске. «Сумасшедших призовых» в МЛКБ нет, понятно. Но они уже равны тем, что платят на этапах Кубка мира (что биатлонного, что лыжного). С учётом того, что у нас 13% налогов с призовых, а в Европе в разы выше. А если призовые будут больше?» — задалась вопросом олимпийская чемпионка.

Степанова искренне уверена: именно за такими клубными турнирами будущее. И зарубежные спортсмены, не попадающие в призы постоянно, но стремящиеся к заработку, потянутся в Россию за деньгами.

«Мировые лидеры к нам на МЛКБ пока не поедут. Им незачем, у них и так всё нормально — пока нормально, во всяком случае. А вот начиная с десятых номеров рейтингов — вполне. Они тоже стали профессионалами не потому, что им нравится тренироваться по 30+ часов в неделю», — объяснила лыжница.

Впрочем, по словам спортсменки, конкурировать с IBU новый проект сможет, лишь когда арабский или китайский миллиардер решит создать биатлонный клуб вместо покупки большой яхты или футбольной команды.

«А вот чтобы убедить большой бизнес вложиться, нужны новые технологии и новые идеи, как проводить соревнования и как их пиарить. Обращайтесь, поделюсь своими!» — написала Степанова.

Среди креативных идей Вероники — предложение популярным блогерам отправиться в Ханты-Мансийск покататься на лыжах, таким образом популяризируя местные курорты.

«Моду для молодёжи определяют те, кто раньше ездил в Давос, Церматт и Аспен, а теперь, видимо, в Эмираты, в Ski Dubai. Те, кто в пятницу вечером едет в Барвиху и на Патриаршие пруды, а утром пытается себя заставить доехать до Мещерского парка, чтобы поработать с тренером. Так вот, хочу, чтобы они вместо этого сели на самолёт ночью в пятницу и с утра уже встали на снег. И главное, чтобы все +100500 его/её подписчиков в соцсетях это увидели», — заявила спортсменка.

По её мнению, данным способом реально сделать Сибирь престижнее Альп — по крайней мере, в фантазиях молодого поколения.

«Только так можно заставить бизнес сказать: «Оу, а лыжи-то — прибыльное дело! Дай-ка я построю и у себя спортгостиницу, кафе здоровой пищи и саму лыжню», — написала Степанова.

Что касается самих спортсменов, то, по словам Вероники, они также должны зарабатывать за счёт мелкого и среднего бизнеса. Точнее, рекламы их продуктов. Только он почему-то упорно не идёт к атлетам средней величины. При этом олимпийская чемпионка не уточнила, к какой категории относит себя.

«Нет сомнений, со звёздами первой величины — Алиной Загитовой, Евгенией Медведевой, Александром Большуновым — профессионалы маркетинга уже работают индивидуально. Но у их сотрудничества есть ценник, и этот ценник мелкие рекламодатели просто не потянут. Это правильно и нормально — для малых и нишевых рекламодателей есть спортсмены с узнаваемостью поскромнее», — отметила Вероника.

Вероника Степанова, Елизавета Пантрина и Елизавета Каплина.

РИА Новости

© Александр Вильф

«Если народ не идёт на шоу, что-то в нём надо менять»

Восхищаясь Алексеем Нуждовым, организовавшим Кубок МЛКБ с огромными призовыми, Степанова продолжает критиковать собственную федерацию за низкую посещаемость турниров. В частности, контрольных тренировок, в которых принимала участие практически вся национальная команда вместе с биатлонистами.

«Это как у футболистов выставочный матч перед началом сезона: в зачёт не идёт, но посмотреть на спортсменов, по которым соскучились, можно. Только соскучившихся было крайне мало. Зрителей на прекрасном, одном из лучших в мире лыжном стадионе имени Филипенко практически не было. Да, главные звёзды — Большунов, Сергей Устюгов, Наталья Терентьева — не бежали. Но, кстати, параллельно тренировались на тех же трассах. Зато были лучшие биатлонистки, включая местных звёзд. Лиза Каплина, например», — написала лыжница.

По её словам, это очередной звоночек для организаторов. Поскольку, если на тренировку приходит мало зрителей, нет гарантий собрать полный стадион и на этапах Кубка России.

«Если в относительно большом городе, где при этом до стадиона из любой точки полчаса пешком, народ не идёт на лыжное шоу — что-то в этом шоу надо менять», — заявила спортсменка.

Причём есть у Степановой и предложения по повышению популярности соревнований. Правда, для большинства лыжников они вряд ли приемлемы. Так, Веронике нравится продвижение мероприятий у UFC, когда перед боем происходит взвешивание соперников, битва взглядов и пресс-конференция.

«Не предлагаю, чтобы все виды спорта всё скопировали и срочно перешли на модель UFC. Хотя признайтесь, любители и особенно любительницы лыж, интересно вам было бы посмотреть, как Савелий Коростелёв вызывает Александра Большунова и они проходят всю обязательную предварительную программу — со взвешиванием и стердауном? Или вы отвернётесь и принципиально на такое смотреть не будете? Не страшно, ваши дочери посмотрят!» — написала Вероника.

При этом, по её мнению, лыжники могут значительно больше рассказать до гонки, а не после, поскольку спорт интересен непредсказуемостью и определённым хвастовством участников.

«У меня точно не будет проблем что‑то пообещать накануне. Как говорится, хейтерам будет что хейтить, а фанатам — что вспомнить. От слов к делу. Предлагаю такой формат представления участников опробовать Александру Легкову на гонке его имени в феврале будущего года. Александр Геннадьевич, слышите меня?» — заявила Степанова.

Не менее неординарные идеи у олимпийской чемпионки и по проведению шоу-турниров. Встреча Кубка России в Белокаменке с участием 2Drots, состоявшаяся в начале сентября, навеяла спортсменке мысль провести матч с медиафутболистами.

«Предлагаю такой вариант: первый тайм они играют против команды лыжниц мячом на поле, а во втором все встаём на лыжероллеры. Горки в Кононовской такие, что режиссёры «Матч ТВ» урчать от удовольствия от картинки будут», — предложила Степанова.

А посещение стенда фиджитал-спорта на выставке «Россия» на ВДНХ подтолкнуло Веронику к идее создания виртуальных соревнований для лыжников. По её мнению, именно за этим, а не за строительством трасс и стадионов — будущее многих видов спорта.

«К счастью, у нас уже есть фиджитал-симулятор — и мы его иногда используем. Лыжный тредбан. И не обязательно такой суперпродвинутый, как в Олимпийском комитете России установлен. Можно и попроще. Главное, чтобы была возможность соревноваться по сети с другими лыжниками. Кстати, очень сомневаюсь, что норвежцы нас пригласят на чемпионат мира в Тронхейме в 2025-м — так я готова по виртуальной трассе ЧМ пробежать», — пошутила спортсменка.

РИА Новости

© Павел Бедняков

«Работать только со своей целевой аудиторией»

Ещё одна тема, которую постоянно затрагивает Вероника, касается личного бренда. 22-летняя лыжница учит остальных спортсменов, что социальные сети — это инструмент влияния, а сами атлеты — лидеры мнений.

«Не может, не имеет права музыкант или режиссёр сказать: «Да всё равно, кто меня слушает или смотрит». Другое дело, что один хочет нравиться миллионам, а другой — только маленькой группе избранных. Каждый сам выбирает. С первого значка кандидата в мастера спорта атлету нужно твёрдо усвоить: твоя задача — выбрать целевую аудиторию и работать только с ней, на неё. Если кто‑то хочет примкнуть — пожалуйста. Но всем нравиться нельзя», — написала Степанова.

Как признаётся спортсменка, она берёт пример с Вяльбе, которая всегда открыто высказывает своё мнение. Но в то же время олимпийская чемпионка считает профессионального атлета шоуменом, что точно чуждо Елене Валерьевне. По словам Вероники, победы на лыжне, на поле или ковре — это всего один из поводов, чтобы запомниться, но не причина.

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«Изначально приняла правила этой игры: всем понравиться нельзя, важно понравиться целевой аудитории. Нападки не расстраивают — главное, с тёзкой/однофамилицей не путайте. Целевые аудитории у нас с ней не пересекаются, но пока она бьёт меня по производимому шуму и, видимо, доходам от медийной деятельности. Ну, ещё не вечер», — отметила спортсменка.

При этом самого спорта в колонках Вероники практически нет. За всё время она рассказала разве что про ощущения лыжников перед началом спортивного сезона.

«Конец осени — для большинства чудное время, когда листья опадают и наступают первые заморозки. Для лыжницы это момент, когда, с одной стороны, почти заканчивается подготовительный сезон. И ты уже совсем скоро перестанешь тренироваться по 30+ часов в неделю и «просто» будешь соревноваться. Но пока абсолютно всё тело говорит: «Как же это всё достало! Нельзя ли как-то притормозить?!» — призналась Вероника.

Зато пожурила остальных атлетов за частые рассказы о травмах. По её мнению, таким образом создаётся неправильный имидж профессионального спорта.

«Каждый сам, конечно, решает, что выносить на публику из этой области, а что нет. Но у меня вопрос: вы, коллеги, никогда не задумывались, что рассказы о травмах во всех подробностях диагноза — плохая реклама именно вашему (нашему) виду спорта? Когда журналист приходит делать репортаж о новом ресторане, его не посвящают в то, что повар заболел, у официантки ломит ноги, а грузчик вообще уволился от тяжести труда. Потому что в такой ресторан никто не пойдёт», — написала олимпийская чемпионка.