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Степанова считает, что в лыжах необходимы интервью спортсменов перед стартом

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова с воодушевлением отнеслась к новости о том, что Российский футбольный союз (РФС) будет выплачивать клубам деньги за медийность в Кубке страны.
Степанова считает, что в лыжах необходимы интервью спортсменов перед стартом
  • РИА Новости
  • © Иван Михайлов

«Двумя руками за. Мне давно и твёрдо кажется, что интервью лыжников перед гонкой — главное, чего не хватает для настоящей медийной раскрутки нашего спорта», — цитирует Степанову «Матч ТВ».

По её мнению, не надо быть великим медийным специалистом, чтобы понять — перед гонкой куда интереснее послушать претендентов, чем после.

«Где ещё можно повыпендриваться, пообещать всех порвать на лыжне? А если ещё и подтвердить делом, то это окажется не хвастовство, а прогноз. Так, кажется, Мухаммед Али говорил», — добавила 22-летняя спортсменка.

По сообщениям СМИ, РФС в розыгрыше Кубка России сезона-2023/24 закрепит в регламенте положения о публичности футболистов и тренеров.

Ранее сообщалось, что 2DROTS вслед за «Амкалом» вышел в 1/128 финала Кубка России.

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