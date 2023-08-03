Степанова считает, что в лыжах необходимы интервью спортсменов перед стартом

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова с воодушевлением отнеслась к новости о том, что Российский футбольный союз (РФС) будет выплачивать клубам деньги за медийность в Кубке страны.

«Двумя руками за. Мне давно и твёрдо кажется, что интервью лыжников перед гонкой — главное, чего не хватает для настоящей медийной раскрутки нашего спорта», — цитирует Степанову «Матч ТВ».

По её мнению, не надо быть великим медийным специалистом, чтобы понять — перед гонкой куда интереснее послушать претендентов, чем после.

«Где ещё можно повыпендриваться, пообещать всех порвать на лыжне? А если ещё и подтвердить делом, то это окажется не хвастовство, а прогноз. Так, кажется, Мухаммед Али говорил», — добавила 22-летняя спортсменка.

По сообщениям СМИ, РФС в розыгрыше Кубка России сезона-2023/24 закрепит в регламенте положения о публичности футболистов и тренеров.

Ранее сообщалось, что 2DROTS вслед за «Амкалом» вышел в 1/128 финала Кубка России.