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Клебо заявил, что не читает российские СМИ по поводу его скандала с норвежской федерацией

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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо прокомментировал своё отношение к материалам российских СМИ о ситуации в сборной Норвегии.
Клебо заявил, что не читает российские СМИ по поводу его скандала с норвежской федерацией
  • Gettyimages.ru
  • © Federico Modica/NordicFocus

«Меня это не волнует. Я не понимаю по-русски и не читаю российские СМИ. Я спокойно отношусь к тому выбору, который сделал. Теперь моё внимание сконцентрировано на лыжных гонках», — цитирует Клебо Dagbladet.

В межсезонье появилась информация, что спортсмен отказался подписывать контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

По правилам норвежской федерации, лыжникам нужно получить место в национальной команде, чтобы выступить на Кубке мира и мундиале. Клебо готовился к сезону вне сборной Норвегии. 

Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё раскритиковал норвежскую лыжную федерацию за скандал с Клебо.

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