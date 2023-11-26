Клебо заявил, что не читает российские СМИ по поводу его скандала с норвежской федерацией
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«Меня это не волнует. Я не понимаю по-русски и не читаю российские СМИ. Я спокойно отношусь к тому выбору, который сделал. Теперь моё внимание сконцентрировано на лыжных гонках», — цитирует Клебо Dagbladet.
В межсезонье появилась информация, что спортсмен отказался подписывать контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.
По правилам норвежской федерации, лыжникам нужно получить место в национальной команде, чтобы выступить на Кубке мира и мундиале. Клебо готовился к сезону вне сборной Норвегии.
Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё раскритиковал норвежскую лыжную федерацию за скандал с Клебо.