Клебо заявил, что не читает российские СМИ по поводу его скандала с норвежской федерацией

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо прокомментировал своё отношение к материалам российских СМИ о ситуации в сборной Норвегии.

«Меня это не волнует. Я не понимаю по-русски и не читаю российские СМИ. Я спокойно отношусь к тому выбору, который сделал. Теперь моё внимание сконцентрировано на лыжных гонках», — цитирует Клебо Dagbladet.

В межсезонье появилась информация, что спортсмен отказался подписывать контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

По правилам норвежской федерации, лыжникам нужно получить место в национальной команде, чтобы выступить на Кубке мира и мундиале. Клебо готовился к сезону вне сборной Норвегии.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё раскритиковал норвежскую лыжную федерацию за скандал с Клебо.