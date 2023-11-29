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Три лыжницы сборной Швеции сдали положительные тесты на коронавирус

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У шведских лыжниц Йонны Сундлинг, Линны Сван и Фриды Карлссон выявили коронавирус.
Три лыжницы сборной Швеции сдали положительные тесты на коронавирус
  • РИА Новости

«Фрида изолирована от команды. Мы продолжаем следить за развитием симптомов. Если в течение недели тест покажет отрицательный результат, то её участие в гонках всё ещё возможно», — цитирует врача сборной Швеции по биатлону Рикарда Нобериуса Expressen.

Напомним, что лыжник сборной Швеции Вильям Поромаа не смог принять участие в масс‑старте на этапе Кубка мира в Руке из-за положительного теста на коронавирус.

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 пройдёт в Елливаре (Швеция) с 2 по 3 декабря.

Ранее сообщалось, что лыжница Венг пропустит первый этап Кубка мира из-за коронавируса.

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