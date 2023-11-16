Лыжница Венг пропустит первый этап Кубка мира из-за коронавируса

Норвежская лыжница Тириль Венг пропустит открытие зимнего сезона в Бейтостолене и первый этап Кубка мира в финской Руке.

«Её очень сильно «выключил» коронавирус. Ей придётся потратить некоторое время на восстановление. У неё есть допуск на этапы до Рождества, поэтому ей не придётся нервничать», — цитирует сестру Тириль Лотту NRK.

7 ноября стало известно, что 27-летний олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заразился коронавирусом.

Открытие сезона в Норвегии пройдёт с 17 по 19 ноября. Первый этап Кубка мира сезона-2023/24 состоится 24—26 ноября.

Ранее Венг выиграла общий зачёт Кубка мира сезона-2022/23.