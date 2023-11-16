RT в Telegram
Подпишись

Лыжница Венг пропустит первый этап Кубка мира из-за коронавируса

Короткая ссылка
Норвежская лыжница Тириль Венг пропустит открытие зимнего сезона в Бейтостолене и первый этап Кубка мира в финской Руке.

«Её очень сильно «выключил» коронавирус. Ей придётся потратить некоторое время на восстановление. У неё есть допуск на этапы до Рождества, поэтому ей не придётся нервничать», — цитирует сестру Тириль Лотту NRK. 

7 ноября стало известно, что 27-летний олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заразился коронавирусом.

Открытие сезона в Норвегии пройдёт с 17 по 19 ноября. Первый этап Кубка мира сезона-2023/24 состоится 24—26 ноября.

Ранее Венг выиграла общий зачёт Кубка мира сезона-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить