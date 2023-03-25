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Лыжница Тириль Венг досрочно выиграла общий зачёт Кубка мира

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Норвежская лыжница Тириль Венг выиграла общий зачёт Кубка мира сезона-2022/23.
Лыжница Тириль Венг досрочно выиграла общий зачёт Кубка мира
  • AP

25 марта она заняла третье место в женском спринте классикой на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) и гарантировала себе победу в общем зачёте.

Идущая на втором месте американка Джессика Диггинс уже не сможет обогнать Венг в случае победы в масс-старте, который состоится 26 марта.

Венг завоевала первый в карьере «Большой хрустальный глобус».

Ранее сообщалось, что норвежец Йоханнес Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/23.

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