Лыжница Тириль Венг досрочно выиграла общий зачёт Кубка мира

Норвежская лыжница Тириль Венг выиграла общий зачёт Кубка мира сезона-2022/23.

25 марта она заняла третье место в женском спринте классикой на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) и гарантировала себе победу в общем зачёте.

Идущая на втором месте американка Джессика Диггинс уже не сможет обогнать Венг в случае победы в масс-старте, который состоится 26 марта.

Венг завоевала первый в карьере «Большой хрустальный глобус».

Ранее сообщалось, что норвежец Йоханнес Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/23.