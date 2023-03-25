Лыжница Тириль Венг досрочно выиграла общий зачёт Кубка мира
- AP
25 марта она заняла третье место в женском спринте классикой на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) и гарантировала себе победу в общем зачёте.
Идущая на втором месте американка Джессика Диггинс уже не сможет обогнать Венг в случае победы в масс-старте, который состоится 26 марта.
Венг завоевала первый в карьере «Большой хрустальный глобус».
Ранее сообщалось, что норвежец Йоханнес Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/23.