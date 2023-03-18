Клебо досрочно завоевал Большой Хрустальный глобус сезона-2022/23
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После победы в спринте коньковым стилем на этапе Кубка мира в Фалуне Клебо набрал 2370 баллов и стал недосягаем для ближайших преследователей.
Второе место на данный момент занимает его соотечественник Пол Голберг (2061 балл).
Клебо выиграл четвёртый Большой Хрустальный глобус в карьере.
Ранее журналист NRK Ян Петтер Сальтведт отреагировал на слова российского лыжника Александра Большунова про доминирование норвежских лыжников в мировом спорте.