Узнать больше

Норвежский журналист: по таким, как Большунов, никто не скучает

Короткая ссылка
Журналист NRK Ян Петтер Сальтведт отреагировал на слова российского лыжника Александра Большунова про доминирование норвежских лыжников в мировом спорте.
Норвежский журналист: по таким, как Большунов, никто не скучает
  • РИА Новости

«Печальная ситуация для всех, но катание на лыжах не имеет никакого значения в нынешних обстоятельствах. Именно поэтому по таким русским лыжникам, как Александр Большунов, никто особо не скучает. Кубок мира проходит нормально и без российских спортсменов», — цитирует Сальтведта Sport24.

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

11 марта организаторы Казанского лыжного марафона сообщили, что Большунов пропустит лыжный марафон из-за того, что у него возникли личные сложности. 

Ранее Большунов поделился ожиданиями от чемпионата России по лыжным гонкам 2023 года в Тюмени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить