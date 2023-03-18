Норвежский журналист: по таким, как Большунов, никто не скучает

Журналист NRK Ян Петтер Сальтведт отреагировал на слова российского лыжника Александра Большунова про доминирование норвежских лыжников в мировом спорте.

«Печальная ситуация для всех, но катание на лыжах не имеет никакого значения в нынешних обстоятельствах. Именно поэтому по таким русским лыжникам, как Александр Большунов, никто особо не скучает. Кубок мира проходит нормально и без российских спортсменов», — цитирует Сальтведта Sport24.

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

11 марта организаторы Казанского лыжного марафона сообщили, что Большунов пропустит лыжный марафон из-за того, что у него возникли личные сложности.

Ранее Большунов поделился ожиданиями от чемпионата России по лыжным гонкам 2023 года в Тюмени.