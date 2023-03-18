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Большунов признался, что не готов к чемпионату России по лыжным гонкам

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Российский лыжник Александр Большунов поделился ожиданиями от чемпионата России по лыжным гонкам 2023 года в Тюмени.
Большунов признался, что не готов к чемпионату России по лыжным гонкам
  • РИА Новости

«Не готов. Вообще пустой. Тяжело. Я ускоряюсь, а меня пешком объезжают. После таких ускорений отдыхать приходится, а они меня опять обгоняют», — приводит слова лыжника «Матч ТВ».

Соревнования пройдут с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Большунов примет участие в спринте на чемпионате России в Тюмени.

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