Большунов признался, что не готов к чемпионату России по лыжным гонкам
- РИА Новости
«Не готов. Вообще пустой. Тяжело. Я ускоряюсь, а меня пешком объезжают. После таких ускорений отдыхать приходится, а они меня опять обгоняют», — приводит слова лыжника «Матч ТВ».
Соревнования пройдут с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.
Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Большунов примет участие в спринте на чемпионате России в Тюмени.