Большунов признался, что не готов к чемпионату России по лыжным гонкам

Российский лыжник Александр Большунов поделился ожиданиями от чемпионата России по лыжным гонкам 2023 года в Тюмени.

«Не готов. Вообще пустой. Тяжело. Я ускоряюсь, а меня пешком объезжают. После таких ускорений отдыхать приходится, а они меня опять обгоняют», — приводит слова лыжника «Матч ТВ».

Соревнования пройдут с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Большунов примет участие в спринте на чемпионате России в Тюмени.