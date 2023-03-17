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Лыжник Большунов примет участие в спринте на чемпионате России в Тюмени

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Тренер Юрий Бородавко сообщил, что трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов примет участие в спринте в рамках чемпионата России.
Лыжник Большунов примет участие в спринте на чемпионате России в Тюмени
  • РИА Новости

«Саша Большунов завтра стартует в спринте, а по дальнейшим гонкам будем уже смотреть по его состоянию. Все подопечные тоже чувствуют себя хорошо и должны выйти на старт», — цитирует Бородавко РИА Новости.

Чемпионат состоится с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.

11 марта организаторы Казанского лыжного марафона сообщили, что Большунов пропустит лыжный марафон из-за того, что у него возникли личные сложности. Спортсмен был зарегистрирован на дистанции 50 км свободным стилем.

Ранее Большунов высказался о своём здоровье перед стартом чемпионата России в Тюмени.

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